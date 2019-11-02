«نجاح أبوظبي» يختتم فعالياته بإقبال طلابي كبير

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

اختتمت امس فعاليات الدورة الـ 13 لمعرض «نجاح أبوظبي 2019»، الذي نظّمته شركة «إنفورما» للمعارض، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام، بمركز أبوظبي للمعارض، ومشاركة 130 جامعة من 21 دولة عرضت مئات التخصصات على الطلبة والزوار.

وشهد اليوم الختامي للمعرض إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس برفقة أولياء أمورهم، فيما واصل ممثلو ومندوبو الجامعات المشاركة، تقديم النصح والإرشاد الأكاديمي للطلبة حول أهم البرامج الأكاديمية، التي تقدمها كل جامعة في مختلف التخصصات، مستعرضين الخدمات التعليمية، وشروط القبول والتسجيل.

وشهد المعرض على مدى أيام انعقاده الثلاثة إقبالاً طلابياً كبيراً ما يعكس استمرار نجاح المعرض في تحقيق أهدافه التي أقيم من أجلها، والتي يأتي في مقدمتها إطلاع الطلبة في الصفوف الثانوية «10 و11 و12»، وكذلك الطلبة من المراحل الدراسية الإعدادية، وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً على المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي، على أفضل الفرص التعليمية المتاحة في أرقي الجامعات المحلية والعالمية.

وشهدت منطقة المعرفة إقبالاً كبيراً من زوار اليوم الأخير لـ«نجاح 2019»، للاستفادة من 6 ورش تدريبية، تناولت الأولى «فرص الدراسة في كندا»، قدمها ممثلون عن السفارة الكندية لدى الدولة.

فيما تطرقت الثانية إلى التعليم في فرنسا تحت عنوان «مرحباً بك في فرنسا»، بالإضافة إلى ورش حول اختبارات «آيلتس»، والفرص التي يفتحها أمام الطلبة في المستقبل محلياً وعالمياً، تحت عنوان «نظام اختبارات آيلتس»، قدمها المجلس الثقافي البريطاني.

كما ناقشت الندوات التدريبية، المسارات الوظيفية للطلبة بعد التخرج في جلسة «المسارات الوظيفية ومسارات التعليم العالي بعد المدرسة الثانوية»، قدّمها محاضرون من شركة مبادلة.

وقال تامر نحاس، مدير المعرض: استهدفت الدورة الـ 13 من المعرض هذا العام تحقيق ثلاثة أهداف، أولها فهم الاختلافات بين عدد من الجامعات من خلال الحصول على مشورة الخبراء من مديري قبول الجامعات، والثاني اكتشاف فرص المنح الدراسية، وفرص التمويل المتاحة للطلبة والدعم المقدم من المنظمات الحكومية، وأخيراً توفير الوقت من خلال زيارة جميع الجامعات المراد التعرف عليها، تحت سقف واحد.

برامج

واستعرضت جامعة زايد برامجها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا خلال مشاركتها في معرض «نجاح» للتعليم والتدريب الذي اختتم أعماله أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. واستقطبت جامعة زايد عدداً من الطلبة الدوليين والمواطنين المقبلين على مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا خلال مشاركتهم في المعرض.

وأكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أن المعرض يشكل منصة تعريفية مثالية لجميع الطلبة الراغبين بالتسجيل ببرامج البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت أخيراً على المركز الخامس بين الجامعات الإماراتية والمركز العشرين بين الجامعات العربية حسب تقرير كيو اس لتصنيف الجامعات العربية لعام 2020 وتحظى بكونها واحدة من مؤسستين تعليميتين وطنيتين فقط حاصلتين على اعتماد أكاديمي دولي مستقل لبرامجهما على مستوى الدولة من قبل «مفوضية الولايات الوسطى للتعليم العالي».

منح

وقالت ربى رمحي القائمة بأعمال التسجيل في الجامعة: «إن جامعة زايد تستقبل الطلبة الدوليين منذ عام 2011، ويحظى الطلبة بمنح دراسية تصل إلى 50 في المائة على الرسوم الدراسية عند حصول الطالب على معدل 95 في المائة فما فوق في الثانوية العامة و6 درجات في اختبار الايلتس أو 80 نقطة في التوفل».

وأبدت الطالبة سارة عتيق إعجابها بمستوى البرامج الدراسية والأنشطة الطلابية والرحلات وغيرها من الميزات المقدمة من الجامعة لجميع الطلبة. وأكدت الطالبة مريم السيد أن جامعة زايد من الجامعات المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة، مشيرة إلى أنها تتطلع لدراسة تخصص الطاقة المستدامة الذي يواكب متطلبات سوق العمل.