نهيان بن مبارك يطلع على البرامج الأكاديمية في «نجاح 2019»

المصدر: أبوظبي ـــ صبري صقر:

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بمعرض «نجاح 2019»، وحجم المشاركة الواسعة فيه من مختلف مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية.

وكذلك الوجود الطلابي الكبير، واطلع معاليه على البرامج الأكاديمية والتعليمية التي اشتمل عليها المعرض.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه فعاليات الدورة الـ 13 من المعرض أمس، وذلك برفقة عدد من كبار الشخصيات ورؤساء الجامعات وسفراء الدول المشاركة.

وواصلت الجامعات، لليوم الثاني على التوالي، تقديم الشرح والمشورة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، حول أفضل البرامج الأكاديمية المتاحة، والتخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل للاختيار في ما بينها، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم في ما يخص مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، كما استعرضت الجامعات أهم برامج المنح الدراسية التي تقدمها للطلبة المتفوقين.

وعقد على هامش المؤتمر، اليوم الثاني للمعرض 9 ندوات في منطقة المعرفة، حيث نظمت ندوة بعنوان «كيف يمكن الاستفادة من شهادة في علم النفس»، و«حياة جامعية ووظيفة نابضة بالحياة»، ومحاضرات بعنوان: «مستقبل الطيران» و«اكتشف إمكاناتك» و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات».

ذكاء اصطناعي

وحظيت البرامج الجديدة المرتبطة بعلوم الفضاء وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج هندسة الإلكترونيات، باهتمام الطلبة وأولياء الأمور، حيث تمحورت استفساراتهم حول توافر البرامج في الجامعات داخل وخارج الدولة.

وكذلك الفرص الوظيفية المرتبطة بها بعد التخرج، ومدى حاجة سوق العمل لها.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة رئيس جامعة العين: إنه حريص على المشاركة الفعالة في المعرض، وتقديم الإرشاد الأكاديمي للطلاب، للتعرف إلى البرامج التي تطرحها الجامعة، لا سيما الجديدة منها، مشيراً إلى أن الجامعة لديها العديد من برامج المنح التي تقدم لجميع الطلاب، وفقاً لنظام المنح المعتمد لديها.

فرص الدراسة

وأكد عدد من الطلبة وأولياء الأمور، أن المعرض أتاح الفرصة أمامهم لاكتشاف فرص الدراسة داخل وخارج الدولة، وكذلك التعرف إلى أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وقال تامر نحاس مدير معرض نجاح 2019: «نحرص أن تكون فعاليات المعرض متنوعة كل عام، وأن يكون المعرض بمثابة منصات خدمية، تهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة تعليمياً ومهنياً، لتقديم المساعدة للطلبة وأولياء الأمور، لاختيار أفضل الفرص التعليمية المؤهلة لسوق العمل».