جامعة عجمان تحتفي بـ 492 طالباً وطالبة من المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت جامعة عجمان بمنتسبيها المتميزين من أكاديميين وإداريين وطلبة، بالإضافة إلى خريجيها المتميزين وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، في الحفل الخاص الذي يقام سنوياً، بحضور شخصيات رسمية من المجتمع وأولياء الأمور، الذين حضروا لمشاركة أبنائهم وبناتهم فرحة التميز.

بدأ الحفل بكلمة للدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، رحب فيها بالطلبة المتميزين وأولياء أمورهم وشركاء الجامعة الاستراتيجيين، وأكد فيها حرص الجامعة على تحقيق إنجازات علمية وبحثية ومجتمعية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح الدكتور كريم أن الجامعة قد وضعت معايير محددة، لترشيح واختيار الفائزين بجوائز التميز، مع مراعاة تحقيق أقصى قدر من الشفافية، وذلك من خلال لجان شكلت لهذا الغرض، ضمّت أعضاء من هيئة التدريس والإدارات في الجامعة.

وقد شهد الحفل تكريم 492 طالباً وطالبة من المتميزين في مختلف الكليات والتخصصات، كما شهد الحفل تكريم أعضاء الهيئة الأكاديمية بعدة جوائز، وهي جائزة التميز في التدريس، وكانت من نصيب الدكتور اليكسندر لوكي أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان، وجائزة التميز في البحوث العلمية، وكانت من نصيب الدكتور راو نويد بن رايس أستاذ مشارك بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.