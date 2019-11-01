25 تربوياً في الدفعة 10 لـ«دبلوم الموهوبين»

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، كشريك استراتيجي مع المؤسسة، أمس، مقابلات المتقدمين لبرنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين، حيث تقدم 122 تربوياً، وترشح منهم 98، وتم قبول 25، بعدما خاضوا المقابلات الشخصية من قبل لجنة مختصة لقبول المترشحين لدراسة الدبلوم.

وكانت المؤسسة نفذت 9 برامج وخرجت 9 دفعات، إيماناً منها بأهمية قطاع التعليم، باعتباره المحور الرئيس لعملية التنمية، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وشعورها بضرورة دعم توجهات الحكومة والمجتمع في الاهتمام بأبناء الوطن من الموهوبين والمتميزين، فقد قامت بتنفيذ برنامج الدبلوم المهني للموهوبين، والذي يعد أول برنامج للدبلوم المهني يتم تطبيقه في الوطن العربي في مجال تربية الموهوبين.

وأوضحت خالدة محمد الحسيني مسؤولة برنامج الدبلوم المهني بالمؤسسة، أن الدراسة تبدأ 3 نوفمبر، وتستمر حتى 27 أبريل، بمعدل 6 أشهر، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر من المختصين الذين يمتلكون المعارف والقدرات والمهارات التربوية والفنية اللازمة لتصميم وتطوير وتنفيذ وإدارة وتقييم برامج التعلم والتدريب الملائمة لمختلف أنماط المواهب من المتعلمين.

توفير بدائل للتدريب أثناء الخدمة لمعلمي التعليم العام، ومعلمي الفئات الخاصة، تمكنهم من اكتساب مهارات التدريس الفعال، من خلال دراسة مقررات مختارة بعناية، يفيدون فيها من الأطر النظرية والعملية للتدريس الصفي للمتعلم الموهوب، وتوفير نماذج متنوعة من الأعمال الإبداعية في مجال التدريس المتمايز للفئات الخاصة، تفيد منها مؤسسات التعليم قبل الجامعي والجامعي.

والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالموهوبين بالدولة، إلى جانب إعداد كوادر بشرية تقود حركة التطوير التعليمي، للنهوض بالطفل المبدع في التعليم العام والخاص بالدولة.

برامج

وتابعت أنه يتم تقديم برامج مهنية وأكاديمية متطورة، من حيث الشكل والمضمون، في مستوى تطلعات المؤسسة، ويستهدف البرنامج معلمي وموجهي التربية الخاصة، بالإضافة إلى عدد من معلمي المواد التعليمية.

وقالت إن البرنامج عبارة عن دراسة مكثفة متخصصة لعدة مقررات في مجال تربية الموهوبين، ويحصل الدارس على شهادة الدبلوم المهني، بعد اجتيازه لكافة المتطلبات النظرية والعملية.

وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، جانب نظري من خلال المحاضرات وأعمال التدريب، والجانب العلمي، وهو التدريس المصغر في الجامعة.

خريجون

بلغ عدد خريجي الدبلوم المهني في تربية الموهوبين خلال الدورات التسع، 183 خريج وخريجة، ويهدف إلى تحقيق أهداف الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين نحو تطوير الكوادر البشرية الوطنية من المعلمين، ومساعدتهم على امتلاك المعارف والمهارات والخبرات ذات العلاقة بميدان تربية الموهوبين.