«قصة نجاح» ..نماذج رائدة لخريجي جامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت جامعة الإمارات سلسلة من قصص نجاح قدمها عدد من خريجيها المتميزين والذين يشغلون مناصب قيادية وعلمية داخل وخارج الجامعة.

وجاءت هذه القصص ضمن سلسلة من الورش قدمها مركز التوظيف وشؤون الخريجين بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور عتيق المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن «قصة نجاح» تبرز إنجازات خريجي جامعة الإمارات والعمل على تعزيز العلاقات معهم، حيث إن الجامعة تفخر بخريجيها وتشيد بالأدوار المتميزة للخريج والتأثير الفعّال الذي أحدثه على مجتمع جامعة الإمارات وبرزوا كقادة مؤثرين على المستوى المحلي أوالإقليمي أو الدولي.

خصوصاً وأن العديد منهم يتبوأ مناصب مرموقة في الهيئات والوزارات بمختلف المجالات، ونقل تجربة نجاحهم إلى الطلبة الدارسين بالجامعة باعتبارهم نماذج رائدة تحفز الطلبة على بذل المزيد من الجهود ومواجهة التحديات للمساهمة في التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد خرجي جامعة الإمارات حوالي 63000 طالباً وطالبة يشغل عدد كبير منهم مناصب مهمة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

نجاح

وأشار إلى أن من أبرز القصص التي قدمتها سلسلة «قصة نجاح» قصة نجاح الدكتورة نعيمة الدرمكي، عميد الحياة الطلابية بالجامعة، والحاصلة على جائزة لوريال يونسكو ضمن أفضل عشرة علماء نساء في الوطن العربي. وقصة الأستاذ رائد محمد، أخصائي تصميم مواقع إلكترونية بجامعة الإمارات، عرض فيها أبرز التحديات والصعوبات وكيفية مواجهتها حتى الوصول إلى النجاح.

ومن خريجي الجامعة الذين يلعبون دوراً محورياً وفعالاً خارج الجامعة، كان للأستاذة خولة أحمد السويدي، مديرة مركز العين بمؤسسة التنمية الأسرية، والحاصلة على عدة جوائز في مجال التنمية الأسرية والتربوية، قصة متميزة. فيما قدمت الدكتورة إحسان المسيري، خبير مساعد في وكالة أنباء الإمارات، إنجازاتها في المجال الإعلامي وأيضاً دورها واهتماماتها بالمجال البيئي كونها عضو مجلس إدارة في جمعية أصدقاء البيئة.