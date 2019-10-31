130 جامعة من 21 دولة تستعرض برامجها في معرض نجاح

المصدر: ابوظبي - صبري صقر

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض نجاح 2019، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة آلاف الطلاب وأولياء الأمور وعدد من رؤساء الجامعات وسفراء الدول المشاركة.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والزائرين، حيث استعرضت أكثر من 130 جامعة محلية وعالمية من 21 دولة برامجها التعليمية، وقدّم ممثلو الجامعات للطلبة وأولياء الأمور شرحاً وافياً حول التخصصات الجديدة والمطلوبة لسوق العمل، لاسيما المستحدثة منها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار واستشراف المستقبل، كما ساعدوا الطلبة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بآلية التقديم وشروط القبول.

الإمارات للطيران

وتشارك جامعة الإمارات للطيران في معرض نجاح 2010، حيث تقدم نصائح وإرشادات للطلبة وأولياء أمورهم.

وأكد الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران - لـ «البيان»- أن معرض نجاح منصة استراتيجية للجامعة تتيح لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية التواصل مع الطلبة وذويهم في أبوظبي، وتعريفهم على البرامج التي نوفرها في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية.

وتستعرض الجامعة برنامجاً للطلبة الدوليين يتيح لهم مزايا ودعماً مادياً شاملاً. ويتضمن البرنامج حسماً بنسبة 20% على سكن الطلبة و15% على الرسوم الدراسية وتذكرة سفر مجانية سنوية في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، بالإضافة إلى خدمة مرحباً مجاناً لثلاثة أشخاص وإقامة فندقية مجانية لشخصين لمدة ثلاثة أيام مع إعفاء من رسوم إصدار تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

جامعة خليفة

واستعرضت جامعة خليفة برامج أكاديمية مختلفة توفرها للطلبة ومنها برنامج كلية الطب والعلوم الصحية، كما عرضت نماذج مختلفة من متحف الجسد العالمي.

كما استعرضت جامعة زايد أهم البرامج الأكاديمية التي تقدمها، وأكد الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات معرض نجاح، لعرض برامجها العلمية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الخريجين للتعرف إلى الفرص الوظيفية التي استجدت في القطاعين العام والخاص.

وقال علاء حسن، مدير إدارة التسجيل في جامعة السوربون - أبوظبي: إن الجامعة تعتبر من أفضل خيارات التعليم، حيث تتميز باعتمادها نظام التعليم الفرنسي، مُتيحة للطلاب فرصة تعلم لغة عالمية والحصول على شهادة تصدر من أعرق الجامعات الفرنسية.

وعرضت جامعة العين، أهم البرامج الدراسية التي تطرحها خصوصاً برنامج «الأمن السيبراني»، والذي يطرح للمرة الأولى في الدولة، بجانب برامج المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة.

وأكد الدكتور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا أن الكلية تقدم مجموعة من البرامج الجامعية في مجالات الصحة والعلوم والهندسة، مشيراً إلى إضافة برامج جديدة في الهندسة الصحية والمدنية والميكانيكية والصناعية، بهدف توسيع النطاق التعليمي للطلاب الحاليين والمقبلين.

منصة

أكد البروفيسور باسم الذهبي، رئيس جامعة الغرير، أن المعرض، منصة مخصصة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي للتواصل مع الطلاب ومساعدتهم على إيجاد أفضل الجامعات والمعاهد وتحسين فرص مستقبلهم المهني.