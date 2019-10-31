50 مشروعاً طلابياً في «يوم التسامح» بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

استضافت جامعة أبوظبي «يوم التسامح» بمشاركة دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بهدف تعزيز قيم التسامح بين الطلبة، والاحتفاء بالتنوع الثقافي والاندماج الطلابي في الجامعة.واستعرض الطلاب المشاركون في الفعالية نحو 50 مشروعاً طلابياً تعكس مفهوم التسامح، كما شاركوا في عدد من الأنشطة المصاحبة، والتي تعكس روح التآلف بين الطلبة.

كما تم تنظيم معرض «تاريخ دور العبادة»الذي يجسد تاريخ التسامح في الدولة، من خلال تسليط الضوء على دور العبادة في أبوظبي، والتي قامت دائرة تنمية المجتمع بتسليمها الرخص الرسمية أواخر سبتمبر الماضي.

وأكد صالح المازمي رئيس التسامح والهوية الوطنية في دائرة تنمية المجتمع لـ«البيان» أن المشاريع الطلابية المشاركة في الفعالية أظهرت ثقافة التسامح لدى الطلاب، مشيراً إلى أن كل مجموعة طلابية أظهرت التسامح برؤيتها من خلال تقديم مشروعها. وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع، قامت بتكريم المشاريع الفائزة في مسابقة التسامح، التي نظمتها الجامعة بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم التسامح لدى الطلبة.

وأكد سالم مبارك الظاهري مدير العلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي اعتزاز الجامعة باستضافة يوم التسامح بالتعاون مع دائرة التنمية المجتمع.