تخريج 775 طالبة من الفوج الثاني لدفعة «عام التسامح» في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، أمس، احتفال جامعة عجمان بتخريج 775 طالبة منهن 686 في درجة البكالوريوس، و89 في درجة الماجستير وذلك من الفوج الثاني للدفعة الـ 28 التي تحمل شعار «عام التسامح».

كما شهدت حفل التخريج، قرينة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، وقرينة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، الشيخة عائشة بنت سرور الظاهري، وحرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشيخة خولة بنت خالد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، وعدد من القياديات والتربويات وعضوات الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأمهات الخريجات وضيفات الحفل.

وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المتحدثة الرئيسية في احتفال جامعة عجمان بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ 28 لخريجاتها، في كلمة بهذه المناسبة: «في كل حفل تخرج ومع كل دفعة من خريجي جامعاتنا وأكاديمياتنا بدايات متجددة لأحلام وطموحات لا تعرف المستحيل، كان يقال إنه ليس لطموحات دولتنا سقف ولا حدود سوى السماء، وعندما أنجز هزاع المنصوري مهمته إلى محطة الفضاء الدولية وعاد بسلامة الله وحفظه، أدركنا حقيقة ما كان يقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن السماء والأجواء هي البداية فقط، وأن المستقبل يحمل لنا الكثير من البشائر والإنجازات الواعدة التي ستتحقق بإذن الله من خلالكم أنتن وأخواتكن وإخوانكن».

وقدمت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان شهادات التخرج إلى 775 خريجة من دفعة «عام التسامح»، كما قدمت الدروع التذكارية لجامعة عجمان لكل من معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الوزيرات.

وتسلمت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان راعية الحفل درعاً تذكارية من الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة بجامعة عجمان، تقديراً لجهودها المخلصة في خدمة العلم ولدعمها ورعايتها لبرامج وأنشطة جامعة عجمان.