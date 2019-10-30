26 مليون درهم لتطوير مدرستي الصفا والمعارف في دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت بلدية دبي مؤخراً تطوير مدرستي الصفا والمعارف بإمارة دبي، بشكل شامل، لتجديد المباني وتغييرها بشكل عملي وجذاب، بما يتناسب والعملية التعليمية وذلك بتكلفة 26 مليون درهم.

وتتضمن الأعمال تركيب نظام تكييف وتبريد ذكي ونظاماً لمكافحة الحريق وإنشاء مختبرات لمختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى عمل تعديلات داخلية بهذه المدارس، تلبي احتياجات ومتطلبات وزارة التربية والتعليم، وحسب المواصفات الفنية المعتمدة ببلدية دبي، ووفق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء، التي تتبعها البلدية والوزارة في كافة المشروعات الجديدة.

وأكد المهندس جابر العلي مدير إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي، حرص البلدية على التعاون بشكل فعال مع وزارة التربية والتعليم في أمور صيانة مباني المدارس كل عام، بما يخدم العملية التعليمية، وذلك إيماناً من البلدية بدورها المجتمعي ومساهماتها في الارتقاء بالمسيرة التعليمية لأبناء الإمارة.

وأضاف العلي أنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اعتدنا منذ عام 2011، على القيام بأعمال الصيانة السنوية للعديد من المدارس، ولكن تم خلال هذا العام، التركيز على مشروعين نوعيين للقيام بتجديد شبه شامل لمدرستي الصفا والمعارف، حيث تمت ترسية مشروعي التطوير على إحدى الشركات، وبدأ العمل تحت إشراف مهندسي البلدية، وتتنوع أعمال الصيانة، ما بين مراجعة حالة المباني والأسوار المحيطة بها، ومستوى المرافق، وأنظمة تبريد الهواء التي سيتم استبدالها بالكامل، مما سينعكس بالتالي على تسليم المدرستين في نهاية شهر يناير المقبل بحالة مختلفة تماماً، وكأنهما مدرستان جديدتان.