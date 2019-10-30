«التقنية العليا» و«غرفة رأس الخيمة» تدعمان مشاريع الشباب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والتي هدف من خلالها الطرفان إلى التعاون في دعم تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للدولة، المتعلقة بدعم مشاريع الشباب والتنمية الاقتصادية، وكذلك تأهيل وتمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص.

تم توقيع الاتفاقية في مقر كليات التقنية العليا برأس الخيمة، والتي وقعها كل من الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة.

فرص

وعبّر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن أهمية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مجال دعم المشاريع الطلابية، وفرص التدريب والتوظيف للطلبة، وخاصة في المؤسسات والشركات التابعة للغرفة.

وقال محمد السبب مدير عام الغرفة: «إن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والحيوية مع مجمع كليات التقنية العليا».