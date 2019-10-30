جامعة الإمارات تنظم «رحلة الفضاء»

المصدر: العين ـ داوود محمد

نظم النادي الفلكي الطلابي بقسم الحياة الجامعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة من الورش والفعاليات الترفيهية التعليمية والمتعلقة بعلوم الفضاء، وذلك ضمن فعالية «رحلة الفضاء» التي عقدت بالقاعة الكبرى في حرم الجامعة.

وأشارت وفاء علي مبارك إحدى المشرفات على الفعالية إلى أن تنظيم هذه الورش الطلابية يأتي ضمن الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي الذي أعلنته الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر سنوياً، حيث ركزت الفعالية هذا العام على أهم الأحداث التاريخية المتعلقة باستكشاف الفضاء، والتي يعد أهمها بالنسبة لدولة الإمارات رحلة الرائد هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في قطاع الفضاء الإماراتي.

فقرات

وقد تضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تساهم في إثراء المعارف والثقافة العامة إضافة إلى المخرجات الأكاديمية التخصصية التي يتلقاها الطالب خلال حياته الجامعة، ما يعزز من المعرفة العلمية بمعارف إضافية علمية عملية ترتقي بالمخرجات الأكاديمية، وتطوير الخبرات والمهارات والمواهب الشخصية للطالب ما يثري الحياة الجامعية خارج القاعات الصفية، مثل اسأل مهندس فضاء، والخط الزمني لاستكشاف الفضاء بين الماضي والحاضر والمستقبل ومحطة الفضاء، وطموح زايد وقطاع الفضاء الإماراتي. علاوة على عرض لمشاريع بحثية مختصة بعلوم الفضاء.

والتي بمجملها ركزت على الإنجازات المتعلقة بالفضاء في الفترة من 1991-2019، حيث شهد العالم تحليق أول رائد فضاء إماراتي، في ظل رعاية واهتمام دولة الإمارات في ارتياد عالم الفضاء وتشجيع أبناء الإمارات على ارتياد منصات المعرفة العلمية التخصصية الدقيقة بعلم الفضاء التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على تطور المخرجات العلمية وتطوير مشاريع البحث العلمي.