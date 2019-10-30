جامعة الفجيرة مركزاً معتمداً لاختبارات «الآيلتس»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني لتصبح الجامعة مركزاً معتمداً للتسجيل واختبارات "الآيلتس"، وبهدف تعزيز أواصر التعاون بتوفير خدمات تعليمية ترقى للمعايير العالمية، وذلك بحضور غافين أندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة، وعبد الله جلال مدير العلاقات بالمجلس، والدكتور عبدالرحيم الأمين مدير جامعة الفجيرة بالإنابة، والدكتور خالد الحمادي عضو في مجلس أمناء جامعة الفجيرة نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة، ويوسف المرشودي عضو اللجنة التنفيذية في الجامعة.

وكشف غافين أندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة، أنه سيتم توفير تدريب خاص لمعلمي المدارس وفق معايير عالية عن طريق دورات شهادة تدريس اللغة الإنجليزية، انطلاقاً من حرص المجلس ومساعيه في تكريس جهوده لدعم تطوير اللغة الإنجليزية في دولة الإمارات، ليطرح لأول مرة على مستوى الإمارة.

وأشار الدكتور عبدالرحيم الأمين إلى أن توقيع المذكرة جاء في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة الشراكة من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية في اللغة الإنجليزية، بتعزيز الشراكات الفاعلة للإسهام الإيجابي في تعزيز الثروة المعرفية في المجتمع، ولتحقيق رؤية جامعة الفجيرة ورسالتها في إعداد قادة المستقبل وتزويدهم بمهارات اللغة الإنجليزية التي يحتاجونها لتحقيق طموحاتهم العالية نحو العالمية.