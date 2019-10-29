جامعة دبي تحتفل بفوزها في «تحدي التنقل ذاتي القيادة»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي بحصول فريق الجامعة على المركز الأول بين الجامعات المحلية كأفضل مشروع ضمن مسابقة «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة» الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتم إعلان نتائج المسابقة خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة. وبلغت قيمة الجائزة 200 ألف دولار، والتي تمثل في الوقت نفسه دعما لاستمرارية المشروع. حضر الاحتفال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور حسين الأحمد عميد الكلية، وفريق عمل المشروع، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وهنأ البستكي الكلية بهذا الفوز، والذي يأتي بفضل جهود فريق العمل وتوفر الإمكانيات البحثية في الجامعة في مجالات التكنولوجيا والإبداع.