«جامعة محمد بن راشد للطب» تعتزم إطلاق ماجستير في العلوم الطبية الحيوية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) عزمها الكشف عن أحدث برامجها في مجال التعليم العالي، وذلك خلال فعاليات معرض «نجاح أبوظبي 2019»، إحدى أبرز الفعاليات في قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، والذي ينعقد برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC من 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر 2019.

وعلى امتداد أيام المعرض الثلاثة، سيتواجد عدد من أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري في جناح الجامعة للتفاعل مع الطلبة المهتمين بدراسة الطب والعلوم الصحية، وتقديم نظرة شاملة حول البرامج التي تقدمها الجامعة، بما فيها ماجستير العلوم الجديد في العلوم الطبية الحيوية.

وستقدم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، نظرة معمّقة حول برامج بكالوريوس الطب والجراحة.

وسيحظى زوار منصة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بفرصة فريدة للقاء الدكتورة حنان السويدي، الأستاذ المساعد في طب الأسرة في الجامعة، والتي دخلت تاريخ الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر بتعيينها طبيبة مسؤولة عن صحة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.