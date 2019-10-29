جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تعتزم استعراض مشاريع بحثية مبتكرة في «نجاح»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عزمها استعراض مجموعة من المشاريع البحثية المبتكرة لطلبتها، ومجموعة متنوعة وشاملة من البرامج الأكاديمية والبحثية وبرامج المنح، خلال مشاركتها في معرض «نجاح» 2019، المعرض الرائد في مجال التعليم العالي في دولة الإمارات.

وفي إطار الدورة الـ13 لمعرض «نجاح» الذي سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيــك) في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019، ستوفر جامعة خليفة، عبر منصتها رقم K10، معلومات موسعة عن البرامج الأكاديمية المختلفة، من ضمنها برنامج كلية الطب والعلوم الصحية الذي استقبل أول دفعة له بداية الفصل الأكاديمي الأول من العام الحالي 2019.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تمثل مشاركتنا في معرض نجاح 2019 فرصة مثالية يستطيع الطلبة من خلالها التعرف إلى المستوى المتطور الذي يتمتع به طلبة الجامعة، من خلال الاطلاع على بعض المشاريع البحثية التي تقدم حلولاً ابتكارية في مواجهة تحديات العالم الحقيقي».