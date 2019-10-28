783 طالباً إماراتياً أكملوا دراساتهم في اليابان خلال 7 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد مركز اليابان للتعاون الدولي JICE أبوظبي أنه منذ افتتاحه في عام 2013 ارتفع عدد الطلاب الإماراتيين، الذين يدرسون في اليابان لكل من برامج الدرجات العلمية وغير الدراسية بنسبة 156%، وارتفع العدد من 85 طالباً في عام 2013 إلى 133 طالباً في عام 2018، ما يعني أن 783 طالباً إماراتياً درسوا في اليابان خلال فترة 7 سنوات، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في عام 2019 بمساعدة العديد من أنشطة التواصل والمعلومات، التي تقوم بها مكتب JICE على مدار العام.

وتستعد 6 جامعات يابانية مرموقة لجذب الطلاب من دولة الإمارات للتسجيل في جامعاتهم، وذلك خلال مشاركتهم في جناح اليابان في معرض «نجاح» أبوظبي للتعليم العالي لهذا العام الذي سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019.

ويتم قيادة مبادرة ترويج التعليم العالي في اليابان من قبل مركز اليابان للتعاون الدولي (JICE)، الذي يهتم بتشجيع الطلاب الإماراتيين على الدراسة في اليابان.

وتوفر JICE للطلاب الإماراتيين وعائلاتهم فرصة للتواصل المباشر مع ممثلين من الجامعات المرموقة دولياً مع عدد لا يحصى من الدورات التدريبية التكنولوجية والتجارية والفنية والإنسانية في اليابان، بالإضافة إلى فرص تجربة ثقافة اليابان وأسلوب حياتها الفريد، وستكون هذه هي المرة السابعة التي تشارك فيها JICE في معرض نجاح.