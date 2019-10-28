حميد النعيمي: التنمية البشرية أحد اهتمامات القيادة

المصدر: عجمان - وام

ترأس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، الاجتماع الدوري للمجلس، وتم خلاله اعتماد الموازنة السنوية للجامعة للعام الدراسي 2019/‏‏‏‏‏ 2020، وقوائم خريجي الفوج الثاني من الدفعة الـ28 التي تحمل شعار «عام التسامح»، ومنحهم الدرجات العلمية، إذ يتم اليوم تخريج 489 خريجاً، منهم 461 في درجة البكالوريوس، و28 في درجة الماجستير، و 775 خريجة، منهم 686 في درجة البكالوريوس، و89 في درجة الماجستير.

كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي المعدل للجامعة ولائحة المنح والحسومات ودليل السياسات والإجراءات وخطة الجامعة الاستراتيجية المعدّلة.

وشدد سموه على أهمية التنمية البشرية بوصفها إحدى الاهتمامات الرئيسة للقيادة الرشيدة في هذه الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد: «أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة هما محور استراتيجية التنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً»، معرباً عن حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات، وأن تركز على الدين واللغة العربية مع الاهتمام باللغات الأخرى.

وقال سموه: «إن ما حققته هذه الجامعة من إنجازات كبيرة يدعونا إلى الحرص على جعل هذا المجلس فاعلاً بدعمكم ومساهمتكم البنّاءة، وأن نعمل على تطوير التشريعات الجامعية وأساليب العمل فيها بما يزيد من فاعليتها ويحقق الأهداف المنشودة».

حضر الاجتماع، الذي عُقد في ديوان الحاكم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية، والأعضاء: الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، وسعيد محمد الرقباني، وعبد الله بن حميد المزروعي، والدكتور سعيد عبد الله حارب، والدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان.