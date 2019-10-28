«أمناء كليات التقنية العليا» يعتمد تخريج 2109 طلاب وطالبات

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج دفعة الفصل الثاني من العام الأكاديمي (2018 /2019)، وعددهم 2109 طلاب وطالبات، من بينهم 1449 طالباً وطالبة في البكالوريوس، و660 آخرون في الدبلوم والدبلوم العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أخيراً برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بحضور أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن العور، والدكتور محمد عبد اللطيف الشحي، ومالك آل مالك، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، وخالد البريكي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا. وأكد المجلس حرص كليات التقنية العليا على تخريج الكفاءات الوطنية المهنية على مستوى الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الفنيين والمشغلين والتقنيين المؤهلين القادرين على العمل في عمليات التشغيل بمختلف المؤسسات بحرفية عالية.

خطة

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، سير خطة الجيل الرابع لكليات التقنية العليا، وخاصة الركيزة المتعلقة بتخريج الشركات ورواد الأعمال بناء على اعتماد كليات التقنية العليا، بوصفها أول مناطق حرة اقتصادية إبداعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وفق البند السادس من وثيقة «الخمسين»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما استعرض مسار تنفيذ «خطة الجيل الرابع» على مستوى المرحلة التجريبية من تدشين الأكاديميات المهنية، إضافة إلى الخطة التشغيلية والسياسة المقترحة لمبادرة تخريج الشركات.

وتطرق اجتماع المجلس إلى مناقشة الخطوات التي تمت على مستوى الأكاديميات المهنية المتخصصة، والتي تمثل إحدى مبادرات خطة الجيل الرابع، إذ تدعم الأكاديميات الموظفين الراغبين في تعديل مسارهم الوظيفي، لمساعدتهم على التعامل مع المتغيرات الوظيفية المستقبلية.

واطلع المجلس على النموذج المقدّم عن عمل الأكاديميات، مع إطلاق كليات التقنية العليا في شهر سبتمبر الماضي، أولى الأكاديميات على مستوى الإدارة اللوجستية وتجارة التجزئة، كمرحلة تجريبية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وخطة الاستدامة الخاصة بها.