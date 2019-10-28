جامعة الإمارات و«الأكاديمية الروسية» تصنفان الهائمات الحيوانية

المصدر: العين ــ داوود محمد

أجرى فريق للبحث العلمي من جامعة الإمارات والأكاديمية الروسية للعلوم بموسكو دراسة عدد من أنواع الكائنات الحية الجديدة، بهدف تصنيف الهائمات الحيوانية والنباتية.

وأكد الأستاذ الدكتور وليد حمزة، رئيس قسم علوم الحياة بجامعة الإمارات أن هذه الورشة تهدف إلى اكتشاف مجالات جديدة في هذه العلوم، وتشجيع الطلبة والباحثين على إجراء المزيد من أبحاث والدراسات لاكتشاف الكائنات الحية الجديدة، والعمل كذلك على تحديث قاعدة بيانات قائمة التنوع البيولوجي في دولة الإمارات والمناطق الجغرافية المحيطة بها.

وأضاف: إن هذا التعاون العلمي يتيح فرص التدريب العملي والتطبيقي لطلبة التخصص بالكلية ويعزز سبل نقل المعرفة وتطوير وبناء القدرات البحثة العلمية بالجامعة.