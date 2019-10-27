وزارة التربية تطلق تحدي «التوستماسترز»

المصدر: عجمان ـ وام

انطلقت أمس أعمال الورش التدريبية في فن الخطابة الارتجالية (تحدي التوستماسترز) تحت شعار «صوتك مصدر قوتك»، وذلك بمعهد تدريب المعلمين في عجمان، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ومركز الابتكار العالي حسب منهجية التوستماسترز العالمية.

يأتي الحدث في ضوء انعقاد ملتقى المدربين الأول في 16 نوفمبر المقبل، ويستهدف إتاحة فرصة للمدربين والمعلمين لخوض التحدي الذي يتضمن تدريب المشاركين على فن الخطابة والقيادة الارتجالية، ومن ثم إخضاعهم للتصفيات أمام لجان تحكيم معتمدة دولياً.

تعد «تحديات التوستماسترز» فرصة لتعلم مهارات التواصل والتحدث أمام الجمهور وتعلم مهارات القادة وفن الخطابة واكتساب خبرة أكبر للتحدث وإجراء خطب الفكاهة والخطب الارتجالية في مواضيع تعليمية متعددة.

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم: إن هذا التحدي يهدف إلى صقل قدرات المعلمين والمدربين وتنمية مهاراتهم الارتجالية في الخطابة والإلقاء، وزرع روح المنافسة بينهم لاكتشاف مواهبهم ونشر ثقافة التوسماسترز الخطابية والقيادية.

وأضافت الحوسني أن التحدي يعد فرصة للمتسابق الماهر لأن يكتسب خبرة أكبر أمام جمهور حقيقي، وبالتالي العمل على تقديم برنامج تعليمي بطريقة ابتكارية وتدريب أفضل خلال مجتمعات التعلم المهنية، إلى جانب كونه فرصة أيضاً لاكتساب خبرة عملية أمام لجنة تحكيم دولية.

وعقدت أمس ورش تدريبية للمحكمين للتخطيط والتنظيم والتعرف على آلية التحدي ومراحله، وبلغ عدد المحكمين 40 محكماً.. فيما عقدت ورش تدريبية على فن الخطابة والارتجال للمتسابقين الذين بلغ عددهم 800 مشارك.

وتتنوع مجالات المسابقة والتي تضمنت خطب التقييم، والخطب المعدة، والخطب الارتجالية، والخطب الفكاهية باللغة العربية، وذلك بقيادة رئيس المسابقة المستشار الدكتور أنور بن سليم مدير مركز الابتكار العالي، والذي أوضح أن الخوف من التحدث أمام الجمهور يشعر بالتوتر والقلق ولن يزول إلا بزيادة المعرفة في مهارات الإلقاء وحضور دورات لتطوير القدرات الذاتية المستمرة والتدرب أمام جمهور حقيقي، ولهذا الغرض جرى إطلاق تحدي التوستماسترز.

وقال ابن سليم: «ما نقوله يعكس شخصيتنا وثقافتنا، وخبراتنا فإذا أتقنا مهارة الخطابة سينعكس ذلك على أنفسنا بشكل صحيح»، مشيراً إلى أن التحدي ينمي مهارات الخطابة والقيادة ومهارات أخرى مثل التواصل، والخطب الارتجالية، وإدارة الوقت، والأفكار والتعبير عنها، والتحكم بلغة الجسد، والانصات، والتقييم.



