«حمدان الذكية» تناقش أبرز إنجازاتها للعام الأكاديمي 2019-2018

المصدر: دبي - البيان

عقدت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أخيراً الاجتماع العادي الأول للسنة الأكاديمية 2019 /‏‏ 2020 برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، لاستعراض أبرز الإنجازات الرائدة والمبادرات السبّاقة خلال العام الأكاديمي الفائت.

وبارك معالي الفريق ضاحي خلفان مسيرة الريادة والإنجاز التي تقودها الجامعة، داعياً إلى المضي قدماً في إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في المنظومة التعليمية، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في مواصلة الارتقاء بمنظومة التعليم الذكي، بما يدعم «وثيقة الخمسين» التي كانت الجامعة سبّاقة في الاستجابة لها، مدعومةً بتاريخها الحافل النجاح في إعادة صياغة مستقبل التعلم والتعليم.

إنجازات متلاحقة

وأضاف: «جاءت إنجازاتنا المتلاحقة نتاج الجهود الجادة التي نبذلها في سبيل نشر التعليم الذكي وإرساء دعائم الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، ما أسهم بدوره في ترسيخ مكانة الجامعة كصرح علمي ومعرفي رائد في إعداد قادة المستقبل.

ونفخر بشراكاتنا الاستراتيجية وعلاقاتنا المتينة مع أبرز الجهات المرموقة إقليمياً وعالمياً التي تؤكد ثقة المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية بـ«جامعة حمدان بن محمد الذكية» التي تواصل مسيرة التميز في تطوير برامج أكاديمية وتدريبية ذكية وفق منهجيات استشرافية تمهد الطريق أمام تأهيل أجيال قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة وصنع المستقبل بدلاً من انتظاره، في ترجمة حقيقية للرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز أواصر التعاون المثمر مع كل المؤسسات الحكومية لدعم الكوادر الوظيفية، في إطار الالتزام المشترك بدعم مسيرة بناء الإنسان الذي يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات».

وشهد الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2019/‏‏2018، الذي شهد توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وعلى رأسها الاتفاقية مع «جامعة شنغهاي ليكسين للمحاسبة والمالية» لتطوير برنامج تدريبي مشترك للتمويل الإسلامي لدعم الجهود المشتركة بين الإمارات والصين لإنجاح مبادرة «الحزام والطريق» التي تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الدولي القائم على الشفافية والتوازن والانفتاح، فضلاً عن الاتفاقية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للتعاون في مجالات حماية الملكية الفكرية والتدريب والاستشارات القانونية والفنية والإدارية.