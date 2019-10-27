«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تتلقى 3200 طلب التحاق في أسبوع

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، إقبالاً قوياً من الخريجين حول العالم فور إطلاقها، فقد بدأ 3.200 طالب بتقديم طلبات الالتحاق، بمن فيهم 1.681 طالباً محتملاً شارفوا على استكمال طلباتهم، واستكمل 234 طالباً تقديم طلباتهم في غضون أسبوع واحد فقط منذ إطلاق الجامعة في 16 أكتوبر 2019، وتأتي النسبة العظمى من الطلبات من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، ومصر، والهند، والصين.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «الاهتمام الكبير بالتسجيل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يُعدّ مؤشراً مشجعاً، خاصة أنه يأتي في وقت قياسي ومن مختلف أنحاء العالم، ويؤكد هذا الإقبال الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى للقيادة الرشيدة عن أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه العالم، ومواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعليم العالي».

اهتمام قوي

من جانبه، قال البروفيسور السير مايكل برادي، الرئيس المؤقت لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يسعدنا أن نشهد هذا الاهتمام القوي من الطلاب بمجرد الإعلان عن إطلاق الجامعة، وهو الأمر الذي يؤكد مجدداً صحة قناعتنا بأهمية تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بوصفها أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، وستكرس الجامعة جهودها لتدريب رواد المستقبل في هذا المجال، إلى جانب تعزيز دورها كهيئة عالمية المستوى في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي».

برامج

وستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسة للذكاء الاصطناعي التي تشمل: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.

كما ستقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لجميع الطلبة المقبولين منحة دراسية كاملة، إضافة إلى مجموعة مزايا مثل مكافأة شهرية والتأمين الصحي والإقامة والسكن، وستعمل الجامعة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلبة، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل. ويمكن للطلبة الخريجين التقدم إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عبر موقع الجامعة الإلكتروني. وستباشر الدفعة الأولى برامجها الدراسية في حرم الجامعة بمدينة مصدر في سبتمبر 2020.