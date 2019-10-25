جامعة زايد تشارك في قمة «عالم شاب واحد»

المصدر: لندن - وام

يشارك فريق من عضوات مجلس طالبات جامعة زايد برئاسة الدكتورة عبير الراسبي مدير إدارة القيادة الطلابية ضمن وفد الدولة في قمة «عالم شاب واحد» التي انطلقت في لندن بمشاركة نخبة من أنجح المواهب الشابة في مختلف القطاعات من 190 دولة حول العالم.

وتناقش القمة عبر عدد من الجلسات وورش العمل مختلف القضايا التي تهم الرأي العام الدولي مثل حقوق الإنسان والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والاقتصاد.

وعبّرت الراسبي عن سعادتها لاختيار طالبات من جامعة زايد ضمن وفد الدولة في هذه القمة العالمية التي توفر لهن فرصة جيدة للتواصل مع العالم والتفاعل مع مشاركين من خلفيات وثقافات متنوعة، ما يثري المخزون الفكري والثقافي لديهن.

وقالت: «إن هذا النوع من اللقاءات لا ينمي فقط معارف الطالبات ومداركهن، ولكن يعزز أيضاً لديهن الثقة بالنفس ويكسبهن خبرة في التعامل مع العقليات والأفكار مهما كان اختلافها، وبالتالي ينمي مبدأ التسامح والتعايش السلمي الذي نشأنَ عليه».

ويحصل المشاركون في نهاية القمة على لقب «سفراء عالم شاب واحد» وينضمون لشبكة تحتوي على أكثر من 10 آلاف عضو يعملون معاً أو منفردين لإحداث فارق في مجتمعاتهم وبلدانهم من خلال تسريع وتطوير المبادرات الحالية أو إطلاق مبادرات جديدة تخدم قضية أو مشكلة معينة.