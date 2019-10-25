وثيقة لتحقيق معايير برنامج المدارس الصحية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أمس، وثيقة يتم بموجبها العمل على تحقيق معايير برنامج المدارس الصحية في إمارة الشارقة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والأفراد والمجتمع للوصول إلى بيئة مدرسية صحية وتحسين مستويات الصحة العامة للأفراد والعاملين في المجتمع ونشر الوعي في المجتمع حول برنامج المدارس الصحية وأهمية تطبيقها في الإمارة كون الشارقة مدينة صحية، بالإضافة إلى العديد المجالات التي تخدم أهدافهما المشتركة.

وقع المذكرة العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة وإيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بحضور العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية والمقدم إبراهيم مير عبدالرحمن، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمقدم حمد عبدالله بن قصمول، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية ومهرة الكتبي، مدير شعبة المعرفة والأداء لإدارة التثقيف الصحي وآمنة النقبي، مدير شعبة الإعلام الصحي لإدارة التثقيف الصحي وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بشرطة الشارقة.