جامعة دبي تستشرف المستقبل بفكر غير تقليدي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي ندوة تحت عنوان «استشراف المستقبل - فكر غير تقليدي لصناعة المستقبل» تم خلالها استعراض ومناقشة أهمية الدراسات المستقبلية في تطوير السيناريوهات والاستراتيجيات البديلة لمواجهة المتغيرات السريعة والمفاجئة في سوق العمل وبناء مؤسسات وحكومات رشيقة تتكيف مع هذه المتغيرات بأساليب مبتكرة.

حاضر في الندوة كل من الدكتور سعيد خلفان الظاهري والدكتور فواز هزاع أبوستة، حيث بدأت الندوة باستعراض أهمية تصميم وتدريس مادة «استشراف المستقبل» في جامعات الدولة لتساهم في تخريج المتخصصين في هذا المجال الذي أصبح جزءاً من مؤسسات الدول والحكومات في العالم. وشرح الدكتور الظاهري برامج استشراف المستقبل في كل من سنغافورة والمملكة المتحدة وفنلندا لما تتميز به هذه الدول من إنجازات في هذا المجال.