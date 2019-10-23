بدء الدراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

انطلقت أمس الدراسة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/‏‏2020 في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة بمقرها الواقع في خورفكّان.

وبدأت أول دفعة من الطلاب مسيرتها التعليمية في مجالي الهندسة البحرية والملاحة البحرية ضمن المنحة التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تكفل ببناء مقر الكلية وتجهيزه بأحدث المعدات والوسائل التعليمية وأنظمة المحاكاة والتدريب، إضافة إلى تقديمه منحة للدراسة المجانية لمئة طالب من مواطني الشارقة.

وقال الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خورفكان: إن انطلاق الدراسة في الفصل الأول لدفعة الطلاب الأول في فرع الأكاديمية في الشارقة محطة مفصلية بالنسبة للأكاديمية والتي طالما سعت باعتبارها إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية إلى تكرار نجاحها الذي حققته في جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور أحمد يوسف المسؤول عن كلية النقل البحري بفرع الشارقة إلى قبول 87 طالباً للدراسة من الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية من بين أكثر من 180 من الذين تقدموا للالتحاق للدراسة.