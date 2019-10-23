تخريج دفعة «عام التسامح» بجامعة عجمان 28 أكتوبر

المصدر: عجمان - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تحتفل الجامعة بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثامنة والعشرين من الخريجين، الذي يضم 1264 خريجاً وخريجة، ينتمون إلى 42 جنسية، وذلك تحت شعار «عام التسامح».

ويقام حفل التخريج بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعرض بالجامعة، حيث يُنظّم حفل تخريج الطلاب يوم الاثنين 28 أكتوبر، وسيشهد تخريج 489 خريجاً، منهم 461 في درجة البكالوريوس، و28 في درجة الماجستير.. أما حفل تخريج الطالبات فسيكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، وسيشهد تخريج 775 خريجة، منهم 686 في درجة البكالوريوس، و89 في درجة الماجستير.

وأطلقت الجامعة الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل commencement.ajman.ac.ae، والذي يشمل كافة المعلومات الخاصة بالحفل.