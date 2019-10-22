كليات التقنية العليا تبدأ منح أساتذتها شهادة «المعلم الرقمي» العالمية

المصدر: دبي - وام

بدأت كليات التقنية العليا العمل على منح أعضاء الهيئة التدريسية العاملين لديها شهادة «المعلم الرقمي - eTeacher» والصادرة عن «بلاك بورد» العالمية، وذلك أول مؤسسة تعليمية في الدولة تمنح هذه الشهادة العالمية لأساتذتها، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم التكنولوجية وخاصة في ما يتعلق بكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة تعليم رقمية تتلاءم مع بيئة التعليم التطبيقي المتطورة وفق استراتيجية «الجيل الرابع» لكليات التقنية العليا.

ويأتي منح هذه الشهادة في إطار الشراكة التي وقعتها الكليات مع بلاك بورد العالمية، والتي حملت العديد من مجالات التعاون الهادفة إلى دعم التحول الرقمي المؤسسي في الكليات.

شراكات

وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية عقدت شراكات مختلفة لدعم منظومتها التعليمية تكنولوجياً وتحقيق التحول الرقمي للحرم الجامعي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية «الجيل الرابع» التي تعكس الرؤى الوطنية في إعداد الكفاءات للمستقبل وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة وخاصة المشاريع المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة بما يدعم التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن هذه الرؤى والأهداف يعتمد تحقيقها بشكل كبير على كفاءة الكوادر التدريسية.

وأضاف الدكتور الشامسي، إن الكليات أول مؤسسة تتوجه نحو منح أساتذتها شهادة «المعلم الرقمي» بما سيمثل إضافة نوعية لهم وخاصة كون هذه الشهادة تصدرها بلاك بورد العالمية وتقدم وفق مستويات تأهيلية مختلفة في إطار برنامج «المعلم الرقمي» مشيراً إلى أن هناك معايير وشروطاً محددة للملتحقين ببرنامج «المعلم الرقمي» لضمان استفادتهم وقدرتهم على تلبية متطلبات كل مستوى في هذه الشهادة، مؤكداً أن هذا التوجه على مستوى إعداد المعلمين وتمكينهم من التكنولوجيا الحديثة هو جزء من خطة متكاملة للكليات تضع من خلالها أُسساً ثابتةً استعداداً للمستقبل ولضمان التعامل الناجح مع التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.

مهارات

من جانبه أوضح الدكتور جهاد المهيدات نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا لشؤون تكنولوجيا التعليم، أن شهادة «المعلم الرقمي» ستمكن الأساتذة من التمتع بالمهارات التكنولوجية وكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة التعلم الرقمية بما يدعم التطوير المهني للمعلمين ويمكنهم من تعزيز النجاح الطلابي، كما تقدم تدريباً بمعايير عالمية، فهي شهادة صادرة عن «بلاك بورد» كجزء من برنامج «المعلم الرقمي»، ولهذا البرنامج ثلاثة مستويات معتمدة تتراوح من «المشارك وصولاً إلى الخبير».

وأضاف الدكتور المهيدات، إنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ برنامج «شهادة المعلم الرقمي» لأول دفعة من أعضاء الهيئة التدريسية والبالغ عددهم (15) أستاذاً، ممن تم اختيارهم وفق شروط ومعايير محددة تضمن استفادتهم وتحقيق التطور المهني المطلوب.