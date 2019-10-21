تدشين معهد لتعليم اللغة الكورية بجامعة زايد

المصدر: دبي - البيان

دشن في جامعة زايد دبي فرع لمعهد «كينج سيجونغ» لتعليم اللغة الكورية، ضمن احتفالية فنية ثقافية نظمتها القنصلية العامة لكوريا الجنوبية بالتعاون مع الجامعة في إطار عام التسامح، بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد وجيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي، ويستمد المعهد اسمه من الملك سيجونغ الأكبر (1397 – 1450) الذي شهد عصره ازدهاراً علمياً وثقافياً واسعاً واعتمدت بفضله الأبجدية واللغة الكورية المكتوبة، المؤلفة من 24 حرفاً والمعروفة باسم «هانغيول».

وألقى القنصل العام لكوريا الجنوبية كلمة أكد فيها أن المعهد يسعى لتوفير فصول لتعليم اللغة الكورية يستفيد منها سكان الإمارات، ومن خلالها يتعرفون إلى جوانب مختلفة من الثقافة والتراث والتقاليد الكورية، وفي الوقت ذاته تلبي حماسة الشباب لمواكبة ظاهرة ما يعرف اليوم بـ «الموجة الكورية».

وأعرب مدير جامعة زايد عن أمله في أن يدعم معهد الملك سيجونغ في الجامعة مهمة توطيد العلاقة الفريدة بين كوريا والإمارات، فضلاً عن تعزيز تنمية التبادل الاجتماعي والثقافي وتعليم اللغة الكورية لشبابنا. ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلها قادة البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 42 عاماً.

وقال إن اللغة والثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة لدى الجيل الجديد في دولة الإمارات، وهي تعكس العديد من أوجه التشابه مع ثقافة الشرق الأوسط التي تولي كل الاهتمام للأسرة، مشيراً إلى أن النادي الكوري بجامعة زايد هو أحد الأندية الطلابية الأكثر نشاطاً في كل من حرمي الجامعة بأبوظبي ودبي، وفي كل عام يلتحق بدروس اللغة الكورية بالجامعة أكثر من 100 طالب.