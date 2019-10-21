مواطنتان تقودان مجلس اتحاد طلبة جامعة دبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت جامعة دبي نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة للعام الدراسي الحالي، حيث فازت فيها الطالبة ميثاء أحمد برئاسة المجلس والطالبة، روضة عبد القادر الخياط نائبة لرئيس المجلس. كما فاز طارق زيد كأمين صندوق ونور أورفلي كأمينة سر.

أجرت الانتخابات إدارة شؤون الطلبة، وشارك فيها أكثر من 60 % من طلبة الجامعة، وتم اختيار الفائزين حسب برامجهم الانتخابية التي تهتم بمصالح وشؤون الطلبة وقضاياهم الأكاديمية، وعلاقتهم بإدارة الجامعة، وكل ما يتعلق بحياتهم الجامعية. كانت المنافسة محصورة بين ثلاث فرق من الطلبة.

وهنأ الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، الفائزين والطلبة الذين شاركوا في الانتخابات، ودعاهم للمزيد من العمل الطلابي، خدمة للعملية التعليمية، وحثهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، وعلى ممارسة النقد البناء، الذي يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الجامعة مهتمة بسماع آراء الطلبة وتلبية متطلباتهم، بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق أهدافها.

وقالت ميثاء أحمد رئيسة مجلس اتحاد الطلبة، فور انتخابها، إننا نهدف من خلال برنامجنا الانتخابي، والذي سنعمل على تنفيذه، إلى صقل مهارات الطلاب، وتفعيل دورهم في المجتمع، وإشراكهم في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه، من خلال ورش العمل والمسابقات والمشاريع المختلفة التي تجتذبهم، ما يعزز من إنتاجية الطلبة، ونسعى جاهدين لحل مشكلاتهم، وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار، لنكون حلقة الوصل بينهم وبين المسؤولين في الجامعة، علاوة على ذلك في المجال الأكاديمي، نهدف إلى زيادة التحصيل العلمي للطلبة، من خلال إنشاء مركز تعليمي، حيث يمكن للطلبة ذوي التحصيل العالي، نقل خبراتهم العلمية ومساعدة الطلبة .