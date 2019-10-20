7400طالب يستفيدون من برنامج «أدنوك» في مجال تعليم الـ «STEM»

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المستفيدين من برنامج «أدنوك» للمسؤولية المجتمعية بمجال التعليم، لا سيما برنامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، سبعة آلاف و400 طالب وطالبة، وذلك منذ إطلاق البرنامج في عام 2017، بينما وصل عدد المعلمين المشاركين في البرامج 958 معلماً ومعلمة.

وقالت ريم البوعينين مدير المسؤولية المجتمعية في أدنوك: تركز أدنوك على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي مستدام، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تدعم برنامج الدولة للمسرعات التنموية «غداً 2021»، وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وأضافت ريم البوعينين، أن أدنوك تقوم من خلال أنشطتها التي تركز على تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، بتأهيل الجيل المقبل من العلماء والمخترعين والمهندسين وعلماء الرياضيات، وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة، ليصبح العجلة الدافعة للنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، قائم على المعرفة والابتكار.

وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج، هو رفع مستوى التحصيل العلمي، وتطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات، بما يضمن استقطابهم وتوظيفهم في الوظائف المستقبلية.

وأشادت بجهود كل من وزارة التربية والتعليم و«ليغو» و«كومون» و«برنامج المبرمج الإماراتي»، في إنجاح البرنامج الذي يهدف إلى تطوير وتسريع وتيرة تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مدارس الدولة.

وتابعت، نسعى من خلال هذه المبادرات والبرامج التعليمية المبتكرة، إلى أن يواصل أطفال الإمارات مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مقدم الدول المتطورة.

ويمكن برنامج «ليغو للتعليم»، الطلاب من استخدام الأدوات الرقمية، وتعلم البرمجة لحل المشكلات بشكل خلاق، في بيئة تشجع العمل مع الآخرين، وتثري التفكير النقدي البناء، إذ تتميز الأشكال البنائية بمجسمات إلكترونية، ومحركات ميكانيكية صغيرة، تسمح لنماذج «ليغو» بالحركة وتجنب العوائق.