«المفتش الصغير» توعي طلبة مدارس أبوظبي للمحافظة على المظهر العام

المصدر: أبوظبي-البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مبادرة تحت عنوان (المفتش الصغير) والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية وغرس القيم الإيجابية لدى طلبة المدارس بشأن الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في مواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر الجمالي العام للعاصمة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي الرامية للمحافظة على المظهر العام للمدينة، وتؤكد المبادرة ضمن أهم أهدافها أن مسؤولية الحفاظ على جمال ونظافة مدينة أبوظبي لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية وإنما هي مسؤولية كل فرد في المجتمع وذلك من منطلق مبدأ «كلنا مسؤول».

وأشار المركز أن مبادرة المفتش الصغير مستمرة لمدة شهرين، وتستهدف المدارس من طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تنقسم إلى جزأين: الأول إرسال ومضات صباحية من خلال الطابور الصباحي وبشكل يومي بعنوان «ياك العِلم».

والثاني: عقد ورشة توعوية بعنوان «المفتش الصغير» للتعرف على أهم المخالفات والمشوهات وكيفية علاجها وإبلاغ الجهات المسؤولة عنها .