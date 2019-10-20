تطوير 4 مدارس في أم القيوين ورأس الخيمة و40 % نسبة الإنجاز بالخامسة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من إضافة وصيانة 4 مدارس، فيما تباشر حالياً إنجاز أعمال إحدى المدارس بنسبة بلغت 40%، ليصبح إجمالي المدارس 5 بإمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، بينما بلغت التكلفة التقديرية لهذه الأعمال 17 مليون درهم.

وتفصيلاً انتهت الوزارة من صيانة وإضافة لمدرسة الهمهام للتعليم الثانوي للبنات في رأس الخيمة، ومدرسة السلمة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بمنطقة السلمة في أم القيوين، ومدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، وصيانة وإضافات مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

وشملت الأعمال تطوير المدرسة من ناحية تطوير الممرات واستبدال الأرضيات بالفصول، وتبديل جميع الحمامات وإعادة تقسيمها، وإضافة حمام لأصحاب الهمم، فضلاً عن تغيير الإضاءات لتصبح موفرة، وإصلاح وصيانة العناصر الخرسانية للمبنى تحقيقاً لاستدامتها، وتطوير واجهات مداخل المدرسة بأحدث التشطيبات ومواكبة التطور العالمي في هذا الشأن.

وتضمنت أعمال الصيانة أيضاً إغلاق الممرات الداخلية وتجهيزها بأنظمة التكييف، ورفع كفاءة دورات المياه من ناحية التوزيع المعماري ورفع كفاءة التشطيبات ومرافق المدرسة المختلفة وتعزيز كفاءة الأنظمة الكهربائية والصحية والميكانيكية، واستحداث مختبر كيمياء وتوفير مواقف سيارات إضافية مظللة، وتصميم ملعب رياضي.

من جهة أخرى أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية 30% من أعمال الإضافة لمدرسة مهرة بنت أحمد للتعليم الأساسي في رأس الخيمة، والتي شملت تطوير الدور الأرضي المكون من 6 فصول دراسية ومكتب وكافتيريا.