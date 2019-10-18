عهود شهيل: الجامعة خطوة مهمة لاستشراف المستقبل

المصدر: عجمان - وام

أكدت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، أن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعدُّ خطوةً مهمة على صعيد المعرفة والبحث العلمي واستشراف المستقبل.

وأضافت في تصريح اليوم أن تأسيس الجامعة يعزز رؤية الإمارات في الارتقاء بجودة الحياة والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، كما يطلق العنان لطاقات المبدعين والطموحين في خوض غمار الابتكار، مؤسسةً بذلك لعصر جديد يقود فيه أبناء الإمارات مسيرة الذكاء الاصطناعي .

وذكرت شهيل أن إطلاق الجامعة يعد استكمالاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي اعتمدت على نقلات نوعية بدأت بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، مؤكدةً أن وجود مؤسسات أكاديمية سيكون له أثره على عمل الحكومات والمؤسسات .