روضة السعدي: تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعزز ريادة الإمارات

المصدر: أبوظبي-البيان

قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، إن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» يشكل إضافة هامة للمبادرات السبّاقة والمشاريع النوعية التي تستلهم الرؤى الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في وضع دولة الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم.

وأضافت: «يأتي تدشين الجامعة ليعكس التوجهّات الطموحة التي تنتهجها حكومة أبوظبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال التكنولوجيا الذي بات اليوم دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نبارك هذا الإنجاز العظيم الذي يعكس حرص دولتنا على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية، تزامناً مع التطور المتسارع الذي يشهده العالم بفضل هذه التقنية المتطورة .