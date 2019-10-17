تخريج دفعة عام التسامح بجامعة العين

المصدر: العين - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن التعليم الجيد يساعد الطالب على أن يحيط بالمبادئ الإنسانية النبيلة، وأن التعليم الجيد يسهم في تنمية مبادئ وصفات النزاهة والكرم والشجاعة وتحمل المسؤولية والارتباط بمسيرة المجتمع. جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل تخريج دفعة عام التسامح 2019 لخريجي جامعة العين بمقريها في أبوظبي والعين.

والتي اشتملت على 370 خريجاً من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في التدريس للفصول الأول والثاني والصيفي للعام الجامعي 2018-2019. حضر الحفل -الذي أقيم في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي- عدد من وكلاء الوزارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات والأقسام، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى أهالي الخريجين وضيوفهم.