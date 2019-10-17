«خليفة التربوية» تركز على التميز التطبيقي لمدارس الجاليات والمناهج الأجنبية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية ورشة التميز التطبيقي لعدد من القيادات المدرسية والإدارية في مدارس الجاليات والمناهج الأجنبية على مستوى الدولة، وذلك في مسرح مجمع مدارس الإمارات الوطنية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وأكدت الجائزة أن وجود رسالة ورؤية واضحة للمؤسسة التعليمية وخطط تشغيلية سنوية لأهدافها الاستراتيجية يمثل إحدى الركائز الأساسية للانطلاق نحو الأداء التعليمي المتميز للمؤسسة، مشيرة إلى ضرورة نشر هيكل تنظيمي واضح ومعتمد لإدارة المؤسسة التعليمية يحدد الأدوار القيادية والإدارية للتربويين العاملين في المؤسسة، ويؤكد مدى الالتزام بالميثاق الأخلاقي وقوانين العمل، وتفويض الصلاحية ومراجعة وتقييم الأداء.

وأشارت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة إلى حرص الجائزة واهتمامها بشأن وصول رسالتها وأهدافها الخاصة بنشر التميز في الميدان التعليمي إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، والتي تطبق مختلف المناهج الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

بدورها أكدت الدكتورة شيخة الطنيجي أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومحكمة مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي، أهمية هذا المجال الذي يقدم صورة شاملة للقيادات الإدارية والمدرسية حول المؤسسة التعليمية، وتفويض الصلاحيات في تلك المؤسسة بصورة موثوقة ووجود أنظمة وأدلة عمل شاملة.