3 مواطنات يحصدن المركز الثالث عالمياً في هاكاثون واجهة الدماغ الحاسوبية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

شاركت ثلاث طالبات إماراتيات من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات في الهاكاثون الدولي لمصممي واجهة الدماغ الحاسوبية، والذي تم تنظيمه في المؤتمر العالمي في مدينة باري الإيطالية.

وحصدت الطالبات فاطمة علي النعيمي، وسارة سعيد الظاهري، وروضة جاسم النعيمي على المركز الثالث من أصل 8 مجموعات من كل أنحاء العالم، وذلك بإشراف الدكتور عبد القادر نصرالدين بلقاسم.

وتعتبر هذه أول مشاركة للطلاب العرب عموماً، وللطالبات العربيات بشكل خاص، حيث قمن الطالبات بعملية التحكم في طائرة بدون طيار وذلك بمجرد التفكير في ذلك، واستعملن جهاز لالتقاط الإشارات الكهربائية للدماغ وترجمتها إلى أوامر للتحكم في الإقلاع وهبوط وجميع اتجاهات حركة الطائرة وذلك بدون طيار، بغرض ملاحقة طائرة أخرى.

فكرة إبداعية

وقالت الطالبة فاطمة علي النعيمي في حديثها لـ «البيان»: «كان يتوجب علينا كفريق مُكون من طالبات جامعيات صناعة واجهة الدماغ الحاسوبية وتحديداً خلال 24 ساعة، بحيث تتضمن إيجاد فكرة إبداعية تنافس باقي الأفكار، وتجسيدها في ظرف زمني قصير، وعرضها أمام لجنة التحكيم العالمية التي تكونت من خبراء عالميين وسماء مرموقة».

وأشارت الطالبة روضة جاسم النعيمي إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها لطالبات إماراتيات في هاكاثون عالمي لتصميم واجهة الدماغ الحاسوبية. وكانت النتيجة حصولهن على المركز الثالث أمام المنافسة القوية مع المستوى العالمي للمشاركين.