الإعلان عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل اليوم عن إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة في العالم للدراسات العليا في الذكاء الاصطناعي.

تم الإعلان في #أبوظبي اليوم عن تأسيس #جامعة_محمد_بن_زايد_للذكاء_الاصطناعي،أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث #الذكاء_الاصطناعي على مستوى العالم،وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية@mbzuai pic.twitter.com/aTqyxNc83z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2019

وأكد معاليه في مؤتمر صحفي اليوم في مدينة مصدر بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ومجلس أمناء الجامعة، أكد على أن فكرة الجامعة ملهمة ومستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمستقبل بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المعرفة والتدريب لتحقيق التقدم وريادة العالم. ونوه معاليه إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم أبرز الأولويات في كل القطاعات والصناعات ومن المهم أن نواكب التطور الكبير في العالم.

وذكر معاليه أن الجامعة الجديدة ستشكل إضافة قوية للدراسات العليا الأكاديمية الماجستير والدكتوراه في الذكاء الاصطناعي وستركز على دراسات الكمبيوتر والتعليم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.

وأكد معاليه أنه سيتم تزويد الجامعة الجديدة كافة البرامج والمرافق التي تحتاجها وسيكون لها مجلسا استشاريا يضم أهم الخبرات العالمية في الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجلس أمنائها.

وتحدث أعضاء مجلس أمناء الجامعة خلال المؤتمر الصحفي وأشادوا بفكرة الجامعة وأكدوا استعدادهم للمشاركة في تأسيسها.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر في رده على أسئلة الصحفيين أن الإمارات هي أفضل دولة في العالم لإنشاء الجامعة الجديدة. وقال إن التجربة أثبتت أن الإمارات تستقطب أفضل العقول في العالم كما أنها اليوم بيئة جاذبة للشركات المتخصصة.