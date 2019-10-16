جامعة الإمارات و«زايد العليا» تنظمان «همم تسمو»

المصدر: العين - وام

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فعاليات «يوم العصا البيضاء» العالمي تحت شعار «همم تسمو» في مسرح الجامعة.

حضر الفعاليات ناعمة المنصوري مديرة مكتب المكفوفين- بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتور سالم بالركاض العامري، والدكتور أحمد مراد عميد كلية التربية بالإنابة.. وبمشاركة بلدية العين وعدد من المؤسسات الراعية للحدث وأساتذة وطلبة قسم التربية الخاصة بكلية التربية.

وأشارت ناعمة المنصوري إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يأتي بهدف تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء واطلاع المجتمع على أهميتها وأسباب تشريعها باعتبارها رمزاً يدعم هذه الفئة ويعزز النظر في احتياجاتهم، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم وطاقاتهم لتحقيق دمجهم في المجتمع بتضافر الجهود كافة.

وذكر الدكتور أحمد مراد أن هذه الفعالية تدعم فئة أصحاب الهمم وتحديداً المكفوفين، وتعرف بالجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المختلفة لتعليم هذه الفئة واحتياجاتها، والعمل على تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بمختلف قطاعات المجتمع، كما تسلط الضوء على القدرات المتميزة والمواهب التي يمتلكونها، ومن جانبها تقدم كلية التربية وتحديداً قسم التربية الخاصة مجموعة من آخر الأبحاث العلمية المتصلة بالكفيف، وعرض الأجهزة والإنجازات التي تساعد المكفوفين.

وألقى الطالب محمد المنصوري -كفيف- كلمة عن فئة المكفوفين عبّر فيها عن شكره للرعاية والاهتمام التي يحظى بها أصحاب الهمم من قبل الدولة وقيادتها وتوفير الدعم بمختلف أشكاله لهم، ما مكّنهم من البذل والعطاء على حد سواء مع إخوانهم الأسوياء.