طلبة المدرسة الإماراتية يفوزون بـ 10 ميداليات في الأولمبياد الخليجي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حقق طلبة «المدرسة الإماراتية»، الذين شاركوا في الأولمبياد الخليجي الذي انعقد في مسقط أخيراً، 10 ميداليات فضية وبرونزية، بشقيها (الرياضيات والفيزياء) ومناهزات اللغة العربية، بواقع 4 ميداليات فضية و6 برونزيات.

وشارك في المنافسات 13 طالباً في أولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019 وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019 ومناهزات اللغة العربية الثالث، بواقع 4 طلبة في أولمبياد الفيزياء و6 بالرياضيات و3 طلبة في مناهزات اللغة العربية، التي ينظمها مكتب التربية العربي في سلطنة عمان، بمشاركة نخبة من الطلبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وعبّر الطلبة الفائزون عن سعادتهم تجاه ما حققوه من نتائج، ما يجعلهم مضيفين إنجازاً جديداً يثبت أن طلبة المدرسة الإماراتية ماضون نحو التنافسية العالمية بقوة، لافتين إلى أن ما تحقق ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج دعم ورؤية تعليمية واثقة، وعمل دؤوب ومهارات وعلوم اكتسبوها جعلتهم يحصدون الفوز في المنافسات في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وهدفت المسابقة إلى تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون وتعزيز روح التنافس الشريف فيما بينهم، إلى جانب اكتشاف الطلبة الموهوبين في هذه العلوم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وتم اختيار الطلبة المشاركين في الأولمبياد وفقاً لمعايير تقيس مدى قدراتهم العلمية والإبداعية وإمكانياتهم الذهنية، إلى جانب خضوعهم لمعسكرات تدريبية قبيل انطلاق الأولمبياد لرفع جاهزيتهم.