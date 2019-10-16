10 فرق طلابية في «نهائية» مسابقة العلوم النووية لخدمة التنمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مشاركة نحو 100 فريق تضم 400 طالب في الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الوطنية في مجال العلوم النووية لخدمة التنمية التي تنظمها البعثة.

وقام فريق فني يضم مجموعةً من الخبراء من الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية باختيار 10 فرق ضمن قائمة المرشحين النهائيين الذين سيخوضون المرحلة النهائية من المسابقة التي تعقد يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث ستقوم هذه الفرق باستعراض مشاريعها المبتكرة أمام لجنة تحكيم متخصصة.

وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الثانوية في دولة الإمارات من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر لتشجيعهم على استكشاف دور الاستخدامات السلمية في تطبيقات الطاقة النووية لخدمة المجتمع ومسيرة التنمية بشكل عام. وتشجع المسابقة الطلاب على تقديم مشاريع تغطي إحدى الفئات التي تركز على دور العلوم النووية والتكنولوجيا في القضاء على الجوع في العالم؛ ومكافحة ظاهرة تغيّر المناخ وآثارها، ودعم وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم البيئية الأرضية.

نجاح

وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نفخر بالنجاح الذي حققته الدورة الثانية من المسابقة باستقطاب هذا العدد الكبير من المشاركين، ولا سيما أن المشاريع المقترحة هذا العام تميزت بمستوى عالٍ من الجودة والتطور. كما تعكس المسابقة استراتيجية حكومة الإمارات في التعليم والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن تسليطها الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب الإماراتيون».

وتتضمن قائمة الفرق العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية، الزراعة المائية القائمة على الطاقة النووية - مدرسة المواهب البريطانية الخاصة، وتخزين الأغذية المُعالجة بالإشعاع - مدرسة الحديبة الثانوية للبنات/‏‏‏ الحلقة 3، وتصنيع أوعية تربة مثالية وقابلة لإعادة الاستخدام من خلال المعالجة الصحية لمخلفات الصرف الصحي - المدرسة الهندية الجديدة.

واستخدام النفايات النووية عالية المستوى الإشعاعي كمصدر للطاقة - مدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي، وتكنولوجيا حفظ الأغذية باستخدام التشعيع - مدرسة شعم للتعليم الأساسي والثانوي.

واستحداث التغيرات الوراثية وتربية الطفرات في الأنواع النباتية - مدرسة واسط النموذجية للبنات، والطاقة الهيدروجينية - مدرسة الحديبة الثانوية للبنات/‏‏‏ الحلقة 3، ومانحو الأكسجين - مدرسة شيخة بنت سعيد النموذجية للبنات، وتحسين كفاءة أنظمة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية - مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي، والحد من تكاثر الحشرات - مدرسة الحيرة للتعليم الثانوي.

تعاون

كانت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قد أطلقت الدورة الثانية من المسابقة الوطنية الطلابية «العلوم النووية لخدمة التنمية» خلال شهر يونيو بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.