«التربية» تعمل على تشكيل منتخب وطني للبرمجة من طلبة المدرسة الإماراتية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعمل وزارة التربية والتعليم على تشكيل منتخب وطني للبرمجة من طلبة «المدرسة الإماراتية» لتمثيل الدولة في الأولمبياد العالمي للبرمجة الذي سيقام في كازاخستان في يناير المقبل، ومشاركتهم في مسابقة البرمجة في سنغافورة في أبريل 2020.

وأفاد المهندس خلفان جمعة بالحاج المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية الأنشطة بالوزارة بأن المنتخب الذي تعتزم الوزارة تشكيلة سيضم 35 طالبا وطالبة إماراتية سيتم اختيارهم بناء على قدراتهم إلى جانب حصيلة مشاركتهم في المسابقات المتخصصة بالبرمجة.

وأوضح أن الوزارة فتحت باب الترشح للطلبة للاشتراك في معسكرات تأهيلية والتحق حتى الآن 29 طالبا وطالبة، ونظمت الوزارة ورشة عمل في الفجيرة مؤخرا للتعريف بأهمية تشكيل هذا المنتخب، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتمكين الطلبة من المعارف والمهارات المتقدمة في مجال البرمجة.

وأكد أن مشاركة الطلبة في مثل هذه المنافسات ذات الصبغة العالمية تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهارات الشباب والأخذ بها إلى آفاق واعدة تحاكي توجهات الدولة المستقبلية.

وذكر أن الطلبة يكتسبون خلال مشاركتهم في مسابقة المهارات العالمية معارف وخبرات عالية المستوى تثري تجربتهم المعرفية وتذكي لديهم شغف المنافسة والريادة وتضعهم في قلب التوجهات العالمية الخاصة بوظائف المستقبل ومتطلباتها.

معايير

ولفت إلى أن الوزارة وضعت عدة معايير يجب توفرها في أعضاء المنتخبات التي تمثل الدولة في الخارج بحيث يجب أن يكون لديهم الرغبة لتعلم كل ما هو جديد ومتقدم في مجالاتهم، وان يكون لديهم القدرة على التحمل والتركيز في المواضيع المعطاة لهم، بالإضافة إلى تمتعهم بالحس العالي بالمسؤولية الملقاة على عاتق، فضلاً عن التزامهم وتمتعهم مستوى عال من الذكاء وهم علماء المستقبل وأفضل الطلبة في مجالاتهم.

وتقدم وزارة التربية والتعليم كافة المتطلبات الأساسية والمتقدمة التي تثري مهارات الطلبة وتلبي رغباتهم المستقبلية، حيث تخضعهم الوزارة لمعسكرات مهارية تركز على الإبداع والابتكار واستثمار الطاقات والعمل على تنميتها بشكل مستمر، وتوفير البيئة الجاذبة لهم لتحقيق دورهم في النهوض بالمجتمع.