فائزاً وفائزة بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الـ15

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

حصد 92 فائزاً وفائزة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الخامسة عشرة، والتي تنافس على الفوز بفئاتها 355 مرشحاً ومرشحة، وسيتم تكريم الفائزين خلال الحفل السنوي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي - الذي تتبعه الجائزة، أن الجائزة ساهمت في تطوير البيئة التعليمية منذ انطلاقتها، في دعم الابتكار والتميز بالمؤسسات التعليمية وتمكينها من تطبيق المعايير العالمية للتميز وتحفيز ورعاية المعلمين والطلبة بدولة الإمارات، حيث تم استحداث 13 فئة جديدة ضمن خلال الدورة الخامسة عشرة، والتي تأتي متوافقة مع توجهات ومبادرات الدولة ضمن أولويات الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة رأس الخيمة ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف: يقام الاحتفال السنوي للدورة 2018 - 2019، غداً، بمسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبحضور رؤساء ومديري الجهات الحكومية والخاصة وكبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والهيئات الإدارية والتدريسية بمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم وكبار الشخصيات في الإمارة.

وأوضح، على مدار 4 دورات متعاقبة نجحت إدارة الجائزة في إعادة هيكلة فئاتها وابتكار نموذج جديد للتميز التعليمي موائماً مع إطار التقييم والرقابة المدرسي ونماذج التميز العالمية، وتضمنت الجائزة في دورتها الخامسة عشرة أكبر عدد من الفئات في تاريخها، حيث وصلت إلى 48 فئة فرعية تغطي جميع مجالات الميدان التعليمي وتخاطب جميع المعنيين، مقارنة بـ25 فئة خلال الدورة الحادية عشرة عند انضمام الجائزة لتبعية برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.

وأشار إلى أن 355 مرشحاً ومرشحة تنافسوا ضمن 5 تصنيفات رئيسة، شملت 48 فئة فرعية تغطي جميع مجالات الميدان التعليمي والتربوي، حيث قامت لجنة التحكيم من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم بعملية التقييم موزعة بين التقييم المستندي والزيارات الميدانية للمدارس المشاركة بالإضافة إلى المقابلات الشخصية للمشاركين.

الفئة الأولى: المؤسسة التعليمية المتميزة

المدرسة المتميزة في رفع المستوى التحصيلي للطلبة والمهارات العملية والتي تنقسم إلى «أفضل مدرسة للبنين»، و«أفضل مدرسة للبنات»، والمدرسة المتميزة في الأنشطة اللاصفية.

أسعد بيئة عمل مدرسية والمبادرة المدرسية المتميزة وتشمل «المبادرة المدرسية التعليمية المتميزة» و«المبادرة المدرسية التربوية المتميزة».

ثانياً: فئة التفوق الوظيفي

فئة التفوق القيادي الإشرافي، وتنقسم إلى 5 أفرع: «مدير مدرسة البنين المتميز»، «مدير مدرسة البنات المتميز»، «مدير الروضة المتميز»، «نائب مدير المدرسة المتميز،»رئيس الوحدة المتميز«وفئة التفوق المهني، وتشمل:»المعلم فائق التميز«،»المعلم المتميز«،»معلم رياض الأطفال المتميز«،»المعلم المتميز في المواد الاجتماعية والإنسانية«،»المعلم المتميز في مواد العلوم والرياضيات«،»المعلم المتميز في مواد التصميم والإبداع والابتكار«،»المعلم المتميز في مواد الأنشطة، «المعلم المتميز في تدريس أصحاب الهمم»، «المعلم المبتكر - الاختصاصي /‏ المهني المتميز ضابط السلامة المدرسية المتميز» وفئة الإداري المساند المتميز.

ثالثاً «فئة التميز الطلابي»

فريق النشاط الطلابي المتميز والمشروع الطلابي المبتكر والطالب المتميز: «الطالب المتميز في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى»، «الطالب المتميز في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية»، «الطالب المتميز في مدارس التعليم الثانوي» والطالب المتفوق في اختبارات البرامج الدولية لتقييم الطلبة.

رابعاً: فئة التميز المجتمعي

المؤسسـة المتميزة في دعم التعليم.

خامساً: فئة البحوث والدراسات

البحث التربوي المتميز وأطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير المتميزة.