جائزة «سالم بن حم للتميز العلمي» تكرم أوائل خريجي كليات الإدارة والاقتصاد

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس أمناء جائزة سالم بن حم للتميز العلمي، 13 من أوائل خريجي كليات الإدارة والاقتصاد من 3 جامعات في دولة الإمارات.

شمل التكريم 5 من كلية القانون جامعة الإمارات، 4 من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الشارقة، 4 من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة عجمان، بحضور عدد من مديري الجامعات، وعمداء كليات القانون في دولة الإمارات، وأولياء أمور الطلاب.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجائزة أن تكريم الخريجين المتميزين رد للجميل لدولتنا، مشيراً إلى ضرورة دعم المتفوقين من الطلبة المتميزين وخلق جو من التنافس والتفوق للأجيال القادمة، مقدما التهنئة للخريجين على جهودهم وجهود أولياء أمورهم.