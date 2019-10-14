«التربية» تطبق اختبار الإمسات على صفوف 4 و6 و8 و10

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طبقت وزارة التربية والتعليم اختبار الإمسات على صفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر في المدارس الحكومية، أمس، ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري وذلك في مواد اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم.

ويستهدف اختبار الإمسات نحو 90 ألف طالب وطالبة بغرض تقييم مستوياتهم في المواد المشار إليها وتوفير قاعدة بيانات تسهم في تحسين المنظومة التعليمية في الإمارات وضمان حصول الطلبة على المعارف والمهارات اللازمة لمستقبل مبني على الاقتصاد المعرفي.

وجاء تطبيق الإمارات لاختبار الإمسات تحقيقاً لرؤية وزارة التربية والتعليم في توفير مقياس دقيق لمستويات الطلبة التعليمية ولكي تكون هناك مرجعية معرفية تمكنها من تحسين وتطوير مستويات طلبتها.

ويعتبر اختبار الإمسات من الأدوات العلمية التي تمكن وزارة التربية والتعليم من تحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلبة.