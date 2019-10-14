كليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة تتعاون في مجالات الأبحاث والتبادل الطلابي

المصدر: الفجيرة - البيان

وقّعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع جامعة الفجيرة، وذلك على المستوى العلمي والثقافي في مجالات الأبحاث والتبادل الطلابي وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس إيجاباً على الجانبين، ويسهم في إثراء التجارب وتطوير المناهج وممارسات التدريس ويوفر أفضل الفرص التدريبية للطلبة.

وقّع الاتفاقية معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وسعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة. بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور خالد الحمادي مدير كليات التقنية في الفجيرة، والدكتور عبد الرحيم الأمين مدير جامعة الفجيرة.

ويعمل الطرفان على برنامج لإثراء البحث العلمي في المجالات التي تخص الطرفين أو المجالات التي يتم الاتفاق عليها من خلال تحديد موضوعات بحثية مشتركة دراسة وتمويلاً، وعقد المؤتمرات العلمية التخصصية المشتركة، وتبادل البحوث العملية المنشورة والمعتمدة، والتعاون في نشر البحوث.

كما يتعاون الجانبان على مستوى تبادل أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة لوضع المناهج ومراجعتها وتطويرها، وكذلك على مستوى إلقاء المحاضرات والندوات المتخصصة، كما تركز الاتفاقية على مجال تبادل الطلبة من خلال المشاركة في الأنشطة واللقاءات الطلابية الثقافية والرياضية والفنية، وتوفير فرص التدريب الميدانية للطلبة لدى المؤسستين.

وثمّن معالي ناصر بن ثاني الهاملي دعم القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم وبعملية بناء وإعداد الإنسان الإماراتي، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية لدعم الطلبة وتعزيز مختلف مهاراتهم العلمية والبحثية وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات الحيوية.