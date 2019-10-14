مجلس جامعة زايد الجديد يناقش تطوير البحث وتأهيل الطلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس جامعة زايد الجديد اجتماعه الأول للعام 2019 برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، وذلك في فرع الجامعة بأبوظبي، حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، وناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وعبد الناصر الشعالي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، ود. روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، أعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وأمل المعصم أمين سر مجلس الجامعة.

ورحبت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، داعية إلى مواصلة البناء على ما حققته الجامعة منذ تأسيسها، وذلك من خلال دعم أنشطتها وعملياتها على مختلف الصعد الأكاديمية والبحثية والإدارية والمجتمعية، وتعزيز التقدم الذي حققته على مختلف مسارات الاعتماد الأكاديمي، وفي تفوق طلبتها وتميزهم.

مبادرات

كما اطلع المجلس على مشاركة الجامعة في مختلف المبادرات الحكومية التعليمية، والتي تم ترجمتها من خلال برنامج الثقافة العامة ومن خلال المكونات اللاحقة في الخطط الدراسية للكليات والبرامج المصاحبة، حيث ساهمت في تكوين السمات المشتركة لخريجي الجامعة من كافة البرامج كالاعتزاز بالهوية الوطنية مع التحلي بالتسامح والانفتاح على ثقافات العالم ومهارات التواصل باللغتين العربية والانجليزية وتقنية المعلومات، إضافة إلى مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال، وكذلك تمكين الشباب من تنظيم حياتهم من خلال مساق فريد حول السعادة والإيجابية وجودة الحياة.

واطلع المجلس أيضاً على استراتيجية البحوث والابتكار، والتي أصبحت من خلالها جامعة زايد جامعة بحثية تضم حالياً ثمانية معاهد ومراكز بحثية .