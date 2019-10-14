جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج 408 طلاب 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظّم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، حفل تخريج الدفعة 2019 من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وسيقام الحفل في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، حيث سيتم تكريم الخريجين البالغ عددهم 408 طلاب وطالبات من مختلف برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات العلوم والهندسة والآداب، إضافة إلى تكريم 4 من الطلبة الذين قد أنهوا جميع متطلباتهم الأكاديمية في نهاية الفصل الأكاديمي الأول 2018 - 2019.

وسيتم خلال الحفل منح درجة الدكتوراه لـ20 طالباً وطالبة، ودرجة الماجستير لـ87 طالباً وطالبة، فيما يصل عدد خريجي البكالوريوس إلى 301، ليصل المجموع الإجمالي للطلبة المتخرجين إلى 408 بواقع 149 طالباً و259 طالبة، إذ يبلغ عدد الطلبة الإماراتيين 316 بينما يصل عدد الطلبة الدوليين إلى 92 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.