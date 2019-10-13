9 طلاب يلتحقون ببرنامج الماجستير والدبلوم العالي في علوم الإدمان

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي التحاق 9 طلاب في برنامج «الماجستير والدبلوم العالي» في علوم الإدمان، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع كلية دبي الطبية، وهو البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأشاد محمد عبد الله فلكناز رئيس مجلس إدارة مركز إرادة بدور كلية دبي الطبية في إنجاح البرنامج من خلال حرصهم على تنسيق الجهود في سبيل تطوير توجهات الجهات في مجال علاج وتأهيل المدمنين، مشدداً على أهمية تشجيع الشباب المقبلين على الدراسات الجامعية والدراسات العليا على الالتحاق في هذا المجال الذي من شأنه تعزيز وتقوية دور المختصين في مجال علاج وتأهيل الإدمان ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الإطار، كما يعد البرنامج ثمرة تعاون بين المركز والكلية من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتحقيق الاستدامة في مجال علوم الإدمان.

تخصصات

وأشاد البروفيسور محمد جلال الدين عميد كلية دبي الطبية بنجاح البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن البرنامج تم وضعه على مستوى يناسب العديد من التخصصات التي تتعلق بالإدمان، مبدياً فخره بالمشاركة في برنامج هدفه حماية الشباب من الإدمان ومساعدة وعلاج من أصيب به.

وقال الدكتور عمر نور الدين استشاري الطب النفسي والإدمان في المركز ومدير برنامج الماجستير في علوم الإدمان، بأن الدراسة بدأت في سبتمبر، بهدف تدريب الكوادر القادرة على محاربة آفة الإدمان عبر العمل في مجال العلاج والتأهيل، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف وتعزيز القدرة على التعمق في أسباب تعاطي المخدرات وتأثيرها على المريض والمجتمع.

تطوير

أوضحت الطالبة ميرة الشامسي سبب انضمامها لبرنامج الماجستير والمتمثل في تطوير مهاراتها في التعامل مع المتعافين من مرض الإدمان، واكتساب الخبرات من خلال دراستها للبرنامج الذي تراه طريقا يساعد لتنمية المهارات بصورة أفضل.

وأضافت أن مجال علوم الإدمان يتطرق للكثير من المحاور المختلفة نظرا لتنوع الحالات التي تحتاج لعناية وتأهيل بشكل يسهل تقبلهم للعلاج، أما الطالبة إيمان مراد ضابط رئيسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، فأكدت أنها انضمت للبرنامج لتزايد القصص الحية والمؤثرة التي مرت عليها واهتمامها بتقبل المجتمع لمتعافي الإدمان، مؤكدة إيمانها بدور المجتمع في تعامله مع المتعافين والعمل على زيادة الحملات التوعوية التفاعلية التي من شأنها أن تحسن من تعامل الأفراد والمؤسسات مع المتعافين.

41 ساعة

ويشتمل برنامج الماجستير بشقيه النظري والعملي على 41 ساعة معتمدة على مدى أربعة فصول دراسية لمدة سنتين، بمعدل يومين دراسيين في الأسبوع، بينما يستمر برنامج الدبلوم العالي على مدى فصلين دراسيين لمدة سنة واحدة بمعدل يومين دراسيين أيضاً، ويشتمل على عدد 21 ساعة معتمدة من التعليم العالي.

وتم إعداد برنامج الماجستير من قبل مجموعة من الأطباء والخبراء الاستشاريين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعاملين في مركز إرادة، بالإضافة إلى أساتذة واستشاريين من كلية دبي الطبية، وستتضمن المساقات التدريسية: مقدمة في أساسيات الممارسة السريرية فيما يتعلق بعلاج الإدمان، والنظريات النفسية والاجتماعية التطبيقية في علاج الإدمان، ونماذج تخطيط وتوفير خدمة علاج الإدمان .